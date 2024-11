Consumidores têm até 3 de outubro para reivindicar reembolso da 123milhas

A recente decisão da juíza Claudia Helena Batista de prorrogar o prazo para que clientes lesados pela 123milhas solicitem reembolso ou contestem valores na recuperação judicial até o dia 3 de outubro reflete a complexidade e o volume significativo de credores envolvidos. Esta extensão surge em meio a diversas divergências no processo, que conta com quase um milhão de credores. Destes, apenas uma pequena fração confirmou os valores propostos, enquanto muitos outros ainda não tiveram seus créditos reconhecidos.

Os consumidores afetados devem acessar o site da recuperação judicial para verificar se seus dados constam na lista de credores. Caso contrário, é necessário realizar a habilitação de crédito de forma extrajudicial diretamente no site, sem necessidade de assistência jurídica. A inclusão correta dos dados do contrato e comprovações documentais é essencial para validar as reivindicações.

A recuperação judicial da 123milhas, que acumula dívidas de R$ 2,3 bilhões, prioriza o pagamento dos créditos trabalhistas antes dos demais credores. Os consumidores comuns podem enfrentar um longo processo até receberem seus reembolsos, caso haja alguma devolução. O plano detalhado para pagamento das dívidas será apresentado até dezembro, mas já se sabe que não há garantia de quitação integral dos valores devidos.

Neste cenário complexo, é crucial que os consumidores estejam bem informados sobre seus direitos e procedimentos necessários para reivindicar seus créditos. Além disso, os canais de atendimento disponibilizados pela administradora judicial são fundamentais para esclarecer dúvidas e acompanhar o andamento das habilitações.

Com essa situação em constante evolução, os consumidores devem agir prontamente para garantir que seus interesses sejam protegidos no processo de recuperação judicial da 123milhas.