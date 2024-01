1° Festival Literário Pretinhas destaca escritoras negras

O 1° Festival Literário Pretinhas é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo com apoio do Proac, Poeisis, Fábricas de Cultura e produção e direção de Vilma Queiroz Produções Culturais e Renata Poskus Eventos e Comunicação. O evento tem entre seus objetivos incentivar a leitura infantojuvenil e também contribuir para que crianças negras se vejam representadas nas histórias que leem.

Foram selecionadas, por edital, 20 expositoras para a Feira Literária – sendo 16 escritoras negras e 4 editoras que possuam livros infantojuvenis de autoras pretas do estado de São Paulo. Um dos objetivos da Feira Literária é incentivar a leitura e também mostrar que é possível que crianças negras se sintam representadas em personagens de livros.

Confira abaixo a programação completa do 1° Festival Literário Pretinhas que além da Feira Literária contará com diversas atrações interativas com propostas de contribuir para o empoderamento de meninas e jovens negras através de ações afirmativas.

Programação do 1° Festival Literário Pretinhas

Sexta-feira, 23 de fevereiro – das 11 às 18 horas

Feira Literária – das 11 às 18 horas

Oficina de grafite com Erika de Souza

(inspirada no livro “Minha Mãe é Negra Sim” de Patrícia Santana) – das 11 às 13 horas

Oficina de Musicalização com Joyce Ribeiro

(com inspiração na obra “A Menina e o Tambor”, de Sônia Junqueira)- das 14 às 15 horas

Oficina de Tranças com Ingrid Xaiane baseada no livro “Os mil cabelos de Ritinha”, de Paloma Monteiro – das 15 às 16 horas

Teatro “Era uma vez Chapeuzinho Vermelho” – texto e direção de Rony Guilherme e produção de Estúdio Mágico, das 17 às 18 horas

Sábado – 24 de fevereiro – das 11 às 18 horas

Feira Literária – das 11 às 18 horas

Oficina “Brincadeiras Africanas” com Japhette O.N. Lantonkpode inspirada na obra “As brincadeiras africanas de Weza”, de Sheila Perina de Souza – das 11 às 13 horas

Oficina de Dança com Aline Caruzo e baseada no livro “Betha, a bailarina pretinha”, de Bethania Nascimento – das 14 às 15 horas (ir com roupas confortáveis)

Oficina de Artes com Mikaela Sepulvida, com inspiração no livro “Da cor que eu sou”, de Andressa Reis – das 15 às 16 horas

Batalha “Slam das Pretinhas” com Matriarcak – das 17 às 18 horas

Vilma Queiroz, mulher negra, professora aposentada, e idealizadora do Festival Literário Pretinhas destaca: “como mulher negra e professora aposentada desde criança percebi o quanto é difícil encontrar livros infantojuvenis com personagens negros parecidos com crianças negras reais, por isso, idealizei o Festival Literário Pretinhas, para que as meninas de hoje saibam que existem personagens negras como elas, e assim se sintam representadas”.

Serviço:

1 ° Festival Literário Pretinhas

Data: 23 e 24 de fevereiro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 11 às 18 horas

Local: Fábrica de Cultura da Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha

Entrada grátis

Diversão para toda a família

Acompanhe o Festival Literário Pretinhas no www.pretinhas.com.br e no Instagram @pretinhasoficial