1° Festival de Choro da Escola de Choro de São Paulo

Entre os dias 20 e 25 de fevereiro, a Escola de Choro de São Paulo realiza o 1º Festival da Escola de Choro de São Paulo, articulando ações ligadas ao universo do choro e da música popular urbana, além da valorização e reverência aos mestres reconhecidos por pela comunidade do choro, que continuam ativos e produtivos na capital paulista. Serão aulas de instrumento, masterclasses, shows, exibição de filme, no Centro Cultural Vila Itororó, a partir das 10 horas, sempre gratuitos. E para encerrar as atividades de cada dia, alunos e público em geral poderão participar das rodas de choro, sempre das 21hs até meia-noite no Rancho Nordestino.

Na programação estão cursos de instrumentos como pandeiro, cavaquinho, violão de 6 e 7 cordas, flauta, clarinete, bandolim e saxofone, com os professores da Escola de Choro de São Paulo. As masterclasses serão com os músicos Allan Abadia, Nailor Proveta, João Camarero e Léa Freire. Acontecerá a exibição do documentário “Garoto – Vivo sonhando”, também apresentações dos artistas Zé Barbeiro, Jane do Bandolim, Izaías Bueno de Almeida, Quarteto Pizindim, Professores da ECSP, entre outros artistas, além de rodas de choro abertas.

No dia 25 de fevereiro, o Festival encerra com o espetáculo “Em volta da Fogueira” que homenageará a violinista e rabequeira Wanessa Dourado, que faleceu em janeiro de 2024, com composições de sua autoria que propõem o encontro do violino e rabeca com o choro, o frevo e o baião.

A primeira parte do Festival aconteceu entre setembro e novembro de 2023, com três minicursos sobre história do choro ministrados por especialistas e quatro rodas de escuta, nas quais mestres do choro foram convidados a contar sua experiência com o choro na cidade, seguidas de rodas de choro.

SOBRE A ESCOLA DE CHORO DE SÃO PAULO

A Escola de Choro de São Paulo (www.escoladechorosp.com) foi fundada em 2019 por um grupo de chorões paulistas, formado por Rafael Toledo (pandeirista, Avaré – SP),Gian Correa (violonista 7 cordas, Caconde – SP), Henrique Araújo (cavaquinista,São Paulo – SP) e Enrique Menezes (flautista, São Paulo – SP). Com a ideia de construir uma Escola de música voltada para o Choro, totalmente gratuita e em espaço aberto na cidade, as atividades tiveram início em uma praça, o Parque Sabesp.

A intenção era que o projeto pedagógico da Escola estivesse sustentado na tradição do “tocar de ouvido” (ao invés da leitura de partituras), como forma de manter e difundir práticas do choro que são, em nosso entender, decoloniais, reflexivas e críticas em relação às tradições eurocentradas. Hoje, a escola está instalada em uma sede no bairro de Pinheiros, onde acontecem aulas semanais de cavaquinho, clarinete, violão 7 cordas, pandeiro, flauta, saxofone, bandolim, história do choro e prática de conjunto, além de rodas de choro semanais e shows mensais. Atualmente conta com 232 alunos presenciais, distribuídos em 25 aulas semanais ministradas por 8 professores e 4 monitores.

Datas: entre 20 e 25 de fevereiro de 2024

Entrada gratuita

1) Aulas, masterclasses e shows (programação abaixo)

Local: Centro Cultural Vila Itororó – Rua Maestro Cardim, 60 – Bela Vista – São Paulo – SP

2) Rodas de choro, sempre às 21 horas

Local: Rancho Nordestino – Rua Manoel Dutra, 498 – Bela Vista – São Paulo – SP.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 20/02 (terça-feira)

10h – aulas de instrumento

15h – masterclass Allan Abadia

19h – show Izaías e Israel Bueno de Almeida

21h – Roda de Choro

Dia 21/02 (quarta-feira)

10h – aulas de instrumento

15h – master class João Camareiro

19h – show Professores da ECSP

21h – Roda de Choro

Dia 22/02 – quinta-feira

10h – aulas de instrumento

15h – master class Proveta

19h – show Jane do Bandolim e Miado de Gato

21h – Roda de Choro

Dia 23/02 – sexta-feira

10h – aulas de instrumento / aulas da retreta SP

15h – master class Lea Freire

19h – show Quarteto Pizindim

21h – Roda de Choro

Dia 24/02 – sábado

10h – aulas de instrumento / aulas da retreta SP

15h – exibição do filme Garoto: Vivo Sonhando

19h – show Zé Barbeiro, Roberta Valente e Stanley Carvalho

21h – Roda de Choro

Dia 25/02 – domingo

10h – aulas da retreta SP

15h – Roda de escuta – Luizinho 7 cordas / apresentação da Retreta SP

19h – Show Em volta da Fogueira – Homenagem à Wanessa Dourado

Mais informações: Instagram: @escoladechorosp