Zverev vence em Wimbledon e pede Guardiola no Bayern de Munique

O alemão Alexander Zverev anotou mais uma vitória importante em Wimbledon neste sábado (6). O número 4 do mundo e atual vice-campeão de Roland Garros derrotou o tenista da casa Cameron Norrie (#42) por 6/4, 6/4 e 7/6(15) e conquistou um lugar nas oitavas de final do torneio britânico.

Ao fim do jogo, porém, com o microfone nas mãos e falando para o público, Zverev aproveitou para mandar um recado diferente ao técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que estava na Quadra Central vendo o jogo:

“A Quadra Central de Wimbledon é algo ainda mais especial, é sempre diferente. Para mim e para todos tenistas, é uma grande honra jogar nesta linda Quadra Central, diante de todos vocês e do camarote real. Tivemos tantos convidados especiais hoje. Para mim, uma lenda do futebol como Pep Guardiola… Quando vi Pep, fiquei tão nervoso durante alguns games”, disse, enquanto o técnico acenava de volta.

“Muito obrigado por vir, é uma grande honra, um grande privilégio jogar [diante de você]. E a propósito, o Bayern de Munique precisa de um técnico, cara! E se você cansar do futebol, pode me treinar na quadra de tênis a qualquer hora!”

Depois de sua primeira temporada em 12 anos sem conquistar o título da Bundesliga, o Bayern de Munique anunciou Vincent Kompany como técnico. Guardiola segue sob contrato com o Manchester City.