Zverev leva virada de argentino e é eliminado do Rio Open

A grande surpresa das quartas de final do Rio Open aconteceu com a eliminação do alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo. O tenista foi superado pelo argentino Francisco Comesana em uma emocionante partida que terminou com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Com esta vitória, Comesana avança para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto entre o francês Alexandre Müller e o compatriota Francisco Cerundolo, programado para este sábado (22).

Como foi o jogo?

O início do jogo foi promissor para Zverev, que rapidamente conseguiu uma quebra de saque e abriu 2 a 0. No entanto, Comesana não se deixou abater e reagiu com devoluções precisas, conseguindo igualar o set.

No sétimo game, dois erros não forçados de direita por parte de Comesana permitiram que Zverev realizasse mais uma quebra, colocando-se à frente com 4 a 3. Com um serviço sólido, o alemão garantiu a vitória no primeiro set por 6/4.

O segundo set foi marcado por um equilíbrio constante até o sexto game. Após um ótimo saque de Comesana e um erro leve de voleio de Zverev, o argentino conseguiu quebrar o serviço do rival. Mantendo-se firme, ele venceu o set com um placar de 6/3.

No decisivo terceiro set, Zverev iniciou forte, abrindo 3 a 0. Contudo, Comesana demonstrou resiliência e uma defesa eficaz utilizando slices tanto de esquerda quanto de direita. Ele virou o jogo para 5 a 4 e, ao sacar para fechar a partida, contou com um ace impressionante e dois saques contundentes que lhe garantiram a vitória final por 6/4.

A eliminação de Zverev no Rio Open destaca a imprevisibilidade do tênis e a crescente força dos jogadores argentinos no circuito profissional.