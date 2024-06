Zubeldía reclama da CBF por ter menos dias de preparação: ‘São Paulo não pode permitir isso’

Somar 12 jogos de invencibilidade no comando do São Paulo não foi o suficiente para alegrar o técnico Luis Zubeldía. O comandante são-paulino reclamou de “favorecimento” da CBF para o rival, que atuou na terça-feira, enquanto sua equipe jogou na quinta e teve menos tempo para descansar e se preparara para o jogo deste domingo.

“Não gosto de jogar clássico assim. Todos têm de chegar com os mesmos dias de preparação. Ele tiveram dois dias a mais de descanso, de recuperação que nós. A organização, quando se trata de clássicos, tem de contemplar que as duas cheguem com o mesmo tempo de preparação, pois se cria muita expectativa e representa muito”, protestou. “Nós somos o São Paulo e não podemos permitir isso.”

Sobre o jogo, gostou da postura da equipe, apesar de não sustentar a vantagem por duas vezes. “Os jogadores foram bem, estivemos duas vezes em vantagem, ficamos alguns minutos com um homem a mais, quando se jogou pouco, mas num clássico tem de chegar os dois times com os mesmos dias de preparação. É o tipo de vantagem que não acho justa.”

Não escondeu, contudo, que o placar poderia ser melhor. “Quero felicitar meus jogadores. Viemos como visitantes, ficamos duas vezes à frente do placar, com chances claras. É valorizar o ponto, mas podíamos ter levado os três, claramente.”

Eleito o melhor do clássico e responsável pelo primeiro gol na Neo Química Arena, o meia são-paulino Lucas Moura lamentou os erros do time, que esteve duas vezes em vantagem e permitiu a igualdade ao Corinthians.

“Foi um jogo bastante disputado, mas ficamos duas vezes no placar e não podemos permitir o empate. Tomamos gols em duas falhas. E depois, com um jogador a mais, não conseguimos criar para alcançar o terceiro gol. Hoje desperdiçamos dois pontos aqui.”