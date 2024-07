Zubeldía perde laterais e deve acionar ‘extremos’ em Brasília

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, não terá apenas o desfalque do lesionado Alisson para encarar o Juventude, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (21).

NÃO É SÓ ELE…

O Tricolor não terá Igor Vinícius e Welington para o duelo contra os gaúchos, que ocorre a partir das 18h30 de domingo. Os dois estão suspensos e não viajam com a delegação.

O lateral-direito foi expulso no final da vitória desta quarta (17) do São Paulo diante do Grêmio. Ele já havia sido advertido na etapa inicial e, já nos acréscimos do jogo, fez cera para cobrar um lateral e tomou outro cartão.

Já Welington está fora pelo acúmulo de amarelos. Homem de confiança da comissão, ele também viu a punição do árbitro Gustavo Bauermann chegar nos minutos finais da partida.

Sem seus titulares habituais, Zubeldía deve usar “extremos” para preencher as duas laterais e manter o esquema com dois zagueiros – um trio na zaga até pode surgir, mas a venda de Diego Costa gerou escassez na posição.

O experiente Rafinha é o substituto natural de Igor Vinícius. Aos 38 anos, ele está de volta após três meses afastado diante de uma fratura na fíbula esquerda. O lateral, que chegou a ser acionado na semana passada, deve jogar como titular pela primeira vez com o comandante argentino.

A vaga de Welington deve ficar com o jovem Patryck, de 21 anos. Cria de Cotia, o lateral-esquerdo atuou em dez partidas na temporada, sempre ocupando a vaga do companheiro – que vai sair no final do ano rumo ao futebol europeu e abrir vaga no setor.

Os dois extremos devem preencher a defesa ao lado de Alan Franco e Arboleda contra o Juventude. O primeiro está de volta após suspensão, e o segundo acumula uma boa sequência na equipe.

E NA VAGA DO ALISSON?

Luiz Gustavo e Bobadilla são os favoritos para montar a dupla de volantes, já que Zubeldía sofre com as lesões de Alisson e Pablo Maia e vê os jovens Iba Ly e Negrucci sem o mesmo ritmo dos mais velhos.

Do meio para a frente, o Tricolor tem “só” uma dúvida: Calleri. O atacante deixou o duelo recente com dores na coxa e é dúvida para o confronto. Lucas, Luciano e Ferreirinha, por outro lado, estão aptos.