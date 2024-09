Zubeldía pede paciência com reforços no São Paulo e nega ‘acelerar processos’

O técnico Luis Zubeldía pediu paciência com os reforços do São Paulo após a vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro.

Tempo ao tempo: Zubeldía não quer acelerar a utilização dos novos jogadores do São Paulo.

Três reforços estrearam na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Mineirão: Ruan Tressoldi, Santiago Longo e Jamal Lewis.

Ruan e Santiago Longo foram titulares, enquanto Lewis entrou no segundo tempo. O trio só foi a campo por causa da escolha de time reserva contra a Raposa por causa do duelo com o Botafogo pela Libertadores na quarta-feira.

Com novas opções, Zubeldía agora vai pensar no Botafogo, que enfrenta pela Libertadores na quarta-feira (18). A tendência é que as contratações ganhem mais tempo aos poucos em campo.

O trio deve ser reserva pela Libertadores, enquanto existe a expectativa por mais minutos a William Gomes, autor da vitória no Mineirão.