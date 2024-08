Zubeldía explica por que São Paulo não deu um chute ao gol contra Nacional

O técnico Luis Zubeldía explicou na coletiva de imprensa por que o São Paulo não conseguiu dar um chute ao gol no empate contra o Nacional, nesta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

“Jogo de Copa, oitavas de final, sabíamos que ia ser um jogo duro. Estamos enfrentando um rival que é um time histórico, que também têm seus bons jogadores. Nessa instância, jogar como visitante, os jogos são difíceis e nesse contexto houve coisas que trabalhamos bem outras situações e outras que faltou mais precisão, visão panorâmica para ter mais estatísticas no ataque e mais chances de gol”, justificou o treinador tricolor.

“É um bom passo para a equipe, sair de visitante não é fácil. Nos defendemos com a bola, depois Nacional pressionou e isso fez com que o jogo ficasse mais difícil. Nos faltou mais progressões com a bola, chegar mais ao gol rival, mas assim são as Copas. São 180 minutos e quem tem melhor 180 minutos possivelmente passa”, acrescentou.

Veja outras frases do treinador do São Paulo:

Opções do elenco do São Paulo: “É importante, a cada partida, detectar onde estão os espaços. Temos alguns jogadores para jogar atrás da linha de atacante. O Lucas pela direita, centro e esquerda. O Rato com a perna invertida, Ferreira também. Luciano no meio, dependendo do jogo. Às vezes, controlamos as situações de ataque com um jogador em uma posição, depois em outra. Temos essa flexibilidade como equipe. Em geral, isso nos ajuda”.

Jogo disputado contra o Nacional: “O que tem é o contexto. Tem campos mais lentos de condução, outros mais rápidos. Isso muda um pouco. Hoje havia vento, o passe longo fica mais difícil. Mas é copa. Tínhamos de fazer bem a construção e defender bem os cruzamentos. Tentamos situações e não conseguimos”.

São Paulo vai poupar contra o Palmeiras? “Não sei, acabou de terminar o jogo. É difícil pensar no Palmeiras, mas no avião vamos tomar nosso tempo para amanhã planejar o jogo contra o Palmeiras. Dependia também de como terminavam os jogadores no jogo de hoje, um monte de fatores que temos que analisar”.