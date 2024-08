Zubeldía enfrenta mesmos problemas de Carpini no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deve poupar boa parte dos titulares do São Paulo na partida deste domingo, contra o Vitória, às 18h30 (de Brasília), mas não tem material humano suficiente para poupar todos.

Zubeldía não tem muitas opções para a lateral esquerda e para o setor de volante. Patryck fraturou a clavícula contra o Palmeiras, enquanto Liziero tem uma lesão no quadril e foi baixa nos últimos três jogos; há apenas Welington para a lateral e somente Marcos Antônio como reserva à dupla Bobadilla/Luiz Gustavo.

Na lateral direita também há problemas: Igor Vinícius vem sendo preservado por “prevenção a lesão” desde o ínicio do mês, enquanto Moreira tem uma lesão no músculo posterior da coxa. Alternativa para poupar Rafinha pode ser o zagueiro e recém-chegado Ruan, que se colocou à disposição para jogar na função, ou Ferraresi, ambos improvisados.

Novo titular após a lesão grave de Ferreira, Rato pode ter que atuar mesmo em um time considerado reserva por falta de opções. Nestor e Luciano estão suspensos, Lucas deve ser poupado e só restam como opções Erick e Michel Araujo para três vagas. William Gomes, jovem de Cotia, seria outra opção.

Galoppo figuraria entre as opções para o setor ofensivo, mas ele pode ter que ser recuado para resolver a carência na volância. O argentino não vem sendo utilizado, e seu último jogo foi há mais de um mês -ele sofreu uma lesão, mas já está recuperado há pelo menos 15 dias.

Uma possível escalação do São Paulo tem: Rafael (Jandrei); Rafinha (Ruan), Ferraresi, Sabino e Welington; Marcos Antônio, Galoppo e Michel Araujo; Wellington Rato, Erick e André Silva.

Carpini também teve problemas com lesões e chegou a perder os nomes mais importantes em alguns momentos. Com ele, Rafinha, Lucas, Calleri, Wellington Rato, Luiz Gustavo, Nikão, Nestor, Moreira, Patryck, Igor Vinícius, Michel Araujo e Erick chegaram a ser ausências por causa de lesões.

Hoje no Vitória, Carpini reencontra o MorumBIS. Pessoas do Tricolor garantem que não há mágoas e que o treinador campeão da Supercopa será bem recebido no estádio.