Zoológico de São Paulo tem promoção de meia entrada durante a semana

O Zoológico de São Paulo está com promoção de meia entrada durante o mês de agosto. De segunda a quarta-feira, todos os visitantes pagam meia entrada para aproveitar um passeio que permite conhecer mais de 2.200 animais e quase 300 espécies, entre elas o habitat dos pinguins e atrações educativas, como o espaço Xochimilco, com mais de 20 axolotes.

Além disso, o Zoo de São Paulo está com diversas novidades para os visitantes: bilheteria mais ágil, estacionamento ampliado, habitats reformados e com novos moradores, pontos de alimentação com diversas opções, entre outras. As famílias podem contar ainda com a infraestrutura do parque como fraldário, banheiros, bebedouros, carrinho de bebês, lojas, e serviço de fotos. Quem preferir, também pode levar lanche e fazer piquenique no local.

A promoção já começou e vai até final de agosto. Os ingressos devem ser adquiridos pelo site. O horário de funcionamento é das 09h às 17h com fechamento da bilheteria às 16h. O parque está localizado na Zona Sul da capital paulista e é um refúgio da Mata Atlântica numa área de cerca de um milhão de metros.

Serviço promoção meia entrada de segunda a quarta-feira:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingresso promocional: R$ 39,90

Validade: de segunda e quarta-feira durante o mês de agosto

Promoção não contempla combos e não é cumulativa

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905