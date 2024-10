Zoológico de São Paulo promove passeio noturno neste sábado

No próximo sábado, 26 de outubro, o Zoológico de São Paulo realizará o passeio noturno “Noite Animal”. O evento proporciona uma experiência única para adultos e crianças que poderão observar o comportamento de diversas espécies, como leões, hipopótamos, girafas e onças, após a pôr do sol.

O percurso é demarcado com luzes especiais que guiam o público durante a visita. Além disso, educadores ambientais realizam mediação em alguns ambientes contando curiosidades sobre as espécies. E para garantir o bem-estar dos animais e manter a atmosfera do evento, não é permitido o uso de lanternas, flashes e outros equipamentos de iluminação.

O ingresso pode ser adquirido pelo site ou direto na bilheteria por R$ 69,90. A visita começa às 18h30, com entrada permitida até 19h30 e o serviço de alimentação funciona até às 22h30. E os visitantes contam ainda com estacionamento e aluguel de carrinhos para transporte de crianças.

O Zoológico de São Paulo tem uma área com mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica, abriga quase três animais de diversas espécies, entre exóticas e nativas.

Serviço:

Evento Noite Animal

Data: 26 de outubro

Horário: 18h30 (entrada permitida até 19h30)

Ingresso: R$69,90 (*consulte regras no site)

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo