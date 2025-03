Zoológico de São Paulo promove passeio “Noite Animal” neste sábado

No próximo sábado, 22 de março, o Zoológico de São Paulo oferece aos visitantes o evento “Noite Animal”. Durante o passeio, adultos e crianças poderão observar o comportamento de diversas espécies, como leões, hipopótamos, girafas e onças, num cenário totalmente diferente, após o pôr do sol. O evento promete uma vivência exclusiva, proporcionando uma nova perspectiva sobre a vida animal.

A experiência é realizada por um trajeto iluminado por luzes especiais, que orientam o público ao longo do trajeto. Educadores ambientais também acompanham a visita, compartilhando curiosidades sobre os animais em determinados pontos do percurso.

O ingresso pode ser adquirido pelo site ou direto na bilheteria por R$ 69,90. A visita começa às 18h30, com entrada permitida até 19h30 e o serviço de alimentação funciona até às 22h30. E os visitantes contam ainda com estacionamento e aluguel de carrinhos para transporte de crianças.

O Zoológico de São Paulo tem uma área com mais de 800 mil metros quadrados de Mata Atlântica, abriga quase três animais de diversas espécies, entre exóticas e nativas.

Serviço:

Funcionamento: no período do carnaval será das 9h às 18h e bilheteria até às 17h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Evento Noite Animal

Data: 22 de março

Horário: 18h30 (entrada permitida até 19h30)

Ingresso: R$69,90 (*consulte regras no site)

Valores dos Ingressos

Promoção Semana do Consumidor + Aniversário do Zoo (válida até o dia 31/03)

Comprou 1 ingresso do Zoo ou Jardim Botânico ganha outro para utilizar no mesmo dia

Comprou 1 combo ganha outro para utilizar no mesmo dia

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

***Promoções válidas somente para compras antecipadas pelo site, central de atendimento e com no mínimo 1 dia de antecedência.

Opcionais:

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: R$ 59,90

Meia: R$ 29,95

Mineração:

Valor: R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Lektrik:

Ingressos: venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico

Classificação: livre para todas as idades

Site: lektrik.com/sao-paulo