Zoológico de São Paulo ganha pinturas da artista Carol Wang

Animais e tintas, essas são as paixões da Carol Wang, artista plástica e apresentadora do Art Attack, programa da Disney+ que agora, deixa também sua marca no Zoológico de São Paulo. A artista, que também é conhecida por dar visibilidade aos animais abandonados por meio das suas obras coloridas, pintou painéis no parque: espaço “Xochimilco”, um muro no ambiente das girafas, a parede de um dos bebedouros e a bilheteria.

O convite para fazer as pinturas no Zoo de São Paulo surgiu depois que a Carol pintou no maior parque de dinossauros do Brasil, o Aventura Jurássica, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. “Quando recebi a mensagem de uma possível arte no zoológico me emocionei. A arte tem o poder de encantar e aproximar as pessoas. “Fico muito emocionada e agradecida. Estou dando meu melhor e agora, ao lado dos animais, fica tudo perfeito”, celebra a artista, que explica que a pesquisa para criar os desenhos foi tranquila, porque todas as informações, curiosidades os próprios animais estavam “em sua frente”.

Em suas redes sociais a artista e apresentadora compartilhou com os seus seguidores que pintar o Zoo era seu sonho. “Nasci e cresci em Londrina, no Paraná, sempre que meus pais vinham a São Paulo, passear no Zoológico era ‘obrigatório’ porque eu e meus irmãos sempre fomos apaixonados por animais e desenhos, tanto que meu primeiro quadrinho foi de uma girafa, essa parte da minha infância tem um papel muito importante no meu trabalho. Acredito que o estilo das minhas pinturas e o gosto por retratar os animais em arte tenha influência desse período da minha vida”, diz.

As obras já podem ser vistas na fachada do espaço “Xochimilco”, que abriga os Axolotes, espécie de salamandra nativa do México e ameaçada de extinção. A pintura levou seis dias para ser finalizada e retrata os animais. A outra pintura está no muro do ambiente das girafas, em um dos bebedouros do parque com desenhos dos pinguins-de-magalhães, espécie que ganhou um ambiente especial no Zoo, na loja do parque e em junho na bilheteria.

O Zoo de São Paulo é vizinho ao Jardim Botânico. Os parques ficam em meio a natureza, em uma área de Mata Atlântica com cerca de um milhão de metros quadrados e abriga mais de dois mil animais de 300 espécies, entre as quais nativas como o sagui-da-serra-escura, o mico-leão-preto,o macaco muriqui, entre outros animais.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$39,90

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905