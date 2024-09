Zoo SP tem promoção com meia entrada para todos os visitantes, inclusive sábado e domingo

O Zoológico de São Paulo lançou a promoção “Semana do Cliente”, que permite que todos os visitantes paguem meia entrada todos os dias, inclusive durante o fim de semana, e é válida também para a compra do combo Zoo+Mundo Dino. Adultos e crianças têm a oportunidade de conhecer mais sobre a importância da biodiversidade, numa área de cerca de um milhão de metros quadrados que abriga mais de 2.200 animais e quase 300 espécies, localizada na Zona Sul da capital paulista em um refúgio de Mata Atlântica.

Com diversas novidades, quem for ao parque poderá ver de perto a arara-azul-de-lear, pela primeira vez em exposição. O animal é classificado como Em Perigo (EN) de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade(ICMBio).

No Mundo Dino, exposições contam de forma lúdica sobre como foi a passagem dos dinossauros pelo planeta Terra. O percurso tem 30 réplicas de dinossauros em tamanho real, entre as quais do Tiranossauro Rex, com seis metros de altura e 22 metros de comprimento, algumas se movem e emitem sons, e um museu com mais de 60 fósseis originais.

Já o Jardim Botânico de São Paulo é uma importante área para a ciência e de conexão com a natureza. No local, o visitante encontra espécies nativas e exóticas da flora e avista animais que vivem livres pela unidade de conservação e ainda é possível viver uma experiência sensorial por meio da textura das folhas, do cheiro das flores e da diversidade de sabores das plantas comestíveis que compõem o Jardim dos Sentidos ou, aproveitar para conhecer a Trilha da Nascente. Durante a caminhada, placas educativas explicam a importância da conservação e da biodiversidade da região.

A promoção Semana do Cliente é válida até o dia 22 de setembro, na compra de ingressos avulsos para o Zoo, ou Jardim Botânico ou para o Combo Zoo+Mundo Dino ou Zoo+Mundo Dino+Ponte Orca, adquiridos pelo no site oficial do Zoo, Terminal Jabaquara ou Central de Relacionamento. Além disso, os visitantes contam ainda com uma infraestrutura completa, com estacionamento, pontos de alimentação e aluguel de carrinhos para transporte de crianças. Mais informações e política da promoção, acesse o site.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos:

Zoo SP Promoção Dia do Cliente

Entrada: R$39,90 *de segunda a domingo (22)

*Promoção válida até o dia 22 de setembro, para compra antecipada pelo site, Central de Relacionamento e Terminal Jabaquara

Combo Zoo SP + Mundo Dino Promoção Semana do Cliente

Entrada: R$ R$ 69,85

*Promoção válida até o dia 22 de setembro, para compra antecipada pelo site, Central de Relacionamento e Terminal Jabaquara

Jd. Botânico Avulso Promoção Semana do Cliente

Entrada: R$ 12,45

*Promoção válida até o dia 22 de setembro, para compra antecipada pelo site, Central de Relacionamento e Terminal Jabaquara

Zoo SP+Mundo Dino+Ponte Orca Promoção Semana do Cliente

Entrada: R$78,65 *de segunda a domingo (22)

*Promoção válida até o dia 22 de setembro, para compra antecipada pelo site, Central de Relacionamento e Terminal Jabaquara

Noite Animal

Ingresso: R$ 69.90

Combo Zoo SP + Jd. Botânico

Especial: R$ 49,90

Entrada inteira: R$ 89,90

Combo Zoo SP + Jd. Botânico + Mundo Dino

Especial: R$ 79,80

Entrada inteira: R$ 119,80