Zoo SP tem promoção com meia entrada para todos os visitantes até o fim de julho

As férias de julho estão acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar os últimos dias para voltar ou até mesmo redescobrir o Zoológico de São Paulo. De sábado (26) até o dia 31 de julho, o valor do ingresso on-line será de R$39,90 para todos os visitantes.

O parque está localizado na Zona Sul da capital paulista e é um refúgio de Mata Atlântica numa área de cerca de um milhão de metros quadrados que abriga mais de 2.200 animais e quase 300 espécies. Além disso, o Zoo de São Paulo está com diversas novidades para os visitantes: a fachada e bilheteria mais ágil, estacionamento ampliado, pontos de alimentação com diversas opções, habitats reformados e com novos moradores, como os pinguins, entre outros serviços.

Serviço promoção meia entrada:

Funcionamento: das 9h às 18h e bilheteria até às 17h

Ingresso promocional: R$ 39,90 * valor da meia-entrada

Validade: Acesso ao parque e compra de ingresso, on-line no site, até o dia 31/07

Valor não contempla Ponte Orca e a aquisição de ingressos adicionais para outros parques.

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905