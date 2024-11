Zoo SP oferece 50% de desconto em atrações até o dia 20 de novembro

Até o dia 20 de novembro, o Zoológico de São Paulo oferece aos visitantes desconto de 50% na compra de ingressos para as atrações Mundo Dino e Acqua Safari. Além disso, é possível aproveitar a chance de explorar o zoológico e conhecer de perto mais de dois mil animais de diversas espécies, atrações educativas, entre elas o espaço Xochimilco, habitat interpretativo que oferece experiências imersivas no ambiente natural dos axolotes, espaço dos pinguins entre outras atrações.

Mundo Dino

No Mundo Dino, os visitantes podem ver 30 réplicas de dinossauros em tamanho real, incluindo o imponente Tiranossauro Rex, com seis metros de altura e 22 metros de comprimento. Algumas das réplicas se movem e emitem sons, proporcionando uma experiência ainda mais realista. O local também conta com um museu que reúne mais de 60 fósseis originais, entre eles mandíbulas, crânios e dentes de dinossauros. Destaque para o único fóssil de Elasmossauro em exposição na América do Sul e o maior Mosassauro, um dos principais predadores do oceano.

Acqua Safari

Já o Acqua Safari proporciona uma experiência única para os visitantes. Durante o passeio de barco no Lago São Francisco, que integra o parque, é possível admirar a paisagem local e observar a Ilha dos Primatas, habitat de cinco espécies de macacos, incluindo o macaco-aranha-de-cara-branca, endêmico do Brasil. Além disso, é possível observar cerca de 17 espécies de aves, incluindo migratórias.

O passeio, que tem duração de aproximadamente dez minutos, é guiado por educadores ambientais, que explicam sobre a fauna local e promovem uma reflexão sobre a importância da preservação. A trajetória também inclui curiosidades sobre o Zoológico e seu ecossistema.

A promoção para compra de ingressos das atrações Mundo Dino e Acqua Safari vai até dia 20 de novembro, enquanto a promoção Animal Friday, que oferece descontos de até 30% nos ingressos avulsos e combos, é válida até dia 30 deste mês, para compras antecipadas no site oficial do Zoológico. E os visitantes ainda podem contar com uma série de serviços para tornar a visita ainda mais agradável, como aluguel de carrinhos, estacionamento e opções de alimentação.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Promoção com 50% de desconto Acqua Safari e Mundo Dino

**Válida até dia 20 novembro para compras realizadas pelo site

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa por R$ 14, 95

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90 por R$ 29,95

Meia: de R$ 29,90 por R$ 14,95

Valores Ingressos promoção Animal Friday (Black Friday)

***Promoção válida até dia 30 novembro para compras realizadas pelo site, central de vendas e terminal Jabaquara

Zoo SP avulso: inteira R$ 55,90 e R$ 27,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 17,40 e R$ 8,70 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 83,90 e R$ 55,90 (meia-entrada)

Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 65,00 e R$ 37,00 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 93,00 e R$ 65,00

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 27,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90