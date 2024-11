Zoo SP inaugura novo espaço dedicado às ararinhas-azuis

O Zoo São Paulo inaugurou nesta terça-feira (12), o novo espaço das ararinhas-azuis na área de visitação. O zoológico voltou a trabalhar com a espécie no ano passado, após convite do Governo Federal, quando foi criado um Centro de Conservação para preservação e reprodução destas aves, que estão ameaçadas de extinção de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Agora, alguns indivíduos poderão ser vistos pelo público e farão parte das ações de educação ambiental, que atendem gratuitamente estudantes de escolas públicas.

O novo habitat possui cerca de 200 metros quadrados e foi inspirado na Caatinga Baiana, região onde o último ninho natural foi avistado em uma Caraibeira, espécie de ipê, no riacho da Melancia, em Curaçá.

O evento contou com a participação do cineasta Carlos Saldanha, diretor do filme Rio que conta os desafios para manutenção da ararinha-azul na natureza frente ao tráfico. Kiko Buerguer, CEO do Zoológico, explica que “a união de esforços é o único meio de alertarmos e mitigarmos os impactos tanto das mudanças climáticas, quanto das ações humanas que contribuem para o desaparecimento de espécies nativas no país”.

Neste sentido, a agenda contemplou ainda a assinatura de um termo de cooperação técnica em benefício de outra espécie: a arara-azul-grande que habita a região do Pantanal, atingida por grandes queimadas florestais neste ano. O acordo firmado com o Instituto Arara Azul prevê o intercâmbio técnico na execução conjunta de atividades relacionadas às ações de suporte à fauna vitimada pelos incêndios.

Três espécies de araras azuis na visitação

O Zoo São Paulo é o único da América Latina onde o visitante pode conhecer as três espécies existentes de araras azuis durante a visitação: ararinha-azul, arara-azul-de-Lear e a arara-azul-grande.

Ararinha-azul (Cyanopsitta spixii): é uma espécie de pequeno porte e plumagem azul, endêmica da Caatinga brasileira. Atualmente, há 334 indivíduos no mundo sob cuidados humanos, destes, 85 estão no Brasil. Neste ano, a pedido do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres – CEMAVE, órgão especializado do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), do Governo Federal, o Zoo São Paulo recebeu 27 animais desta espécie e criou um Centro de Conservação exclusivo para eles. O objetivo é reproduzir as aves e, futuramente enviá-las conforme recomendação, para retorno a natureza.

Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari): também é uma espécie endêmica da Caatinga, que faz ninhos e forma dormitórios coletivos em paredões rochosos no sertão da Bahia. Com plumagem azul índigo e detalhes amarelados ao redor dos olhos, essa arara é conhecida por sua dieta baseada em licuri, uma palmeira nativa da região. A arara-azul-de-lear já esteve à beira da extinção devido ao tráfico e à perda de seu habitat natural, mas, graças a programas de conservação e reflorestamento, sua população atual é estimada em cerca de 2.200 indivíduos. O Zoológico de São Paulo foi o primeiro zoológico da América Latina a reproduzir a espécie sob cuidados humanos e já encaminhou cinco aves para programas de soltura. Além de participar do censo populacional da espécie, possui parcerias com pesquisadores que atuam na região.

Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus): também conhecida como arara-azul do Pantanal é a maior das espécies de araras e destaca-se pela plumagem azul vibrante, com detalhes em amarelo ao redor dos olhos e na base do bico. Encontrada principalmente no Pantanal brasileiro, mas também na Amazônia e em áreas de Cerrado, essa ave pode atingir até um metro de comprimento, com uma envergadura de asas que chega a 1,2 metros. Alimenta-se principalmente de frutos de palmeiras, como o acuri e o bocaiuva, que são fundamentais para sua sobrevivência.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores Ingressos promoção Animal Friday (Black Friday)

Promoção válida até dia 30 novembro para compras realizadas pelo site, central de vendas e terminal Jabaquara

Zoo SP avulso: inteira R$ 55,90 e R$ 27,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 17,40 e R$ 8,70 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 83,90 e R$ 55,90 (meia-entrada)

Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 65,00 e R$ 37,00 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 93,00 e R$ 65,00

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 27,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos