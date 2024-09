Zoo SP abriga Axolotes: conheça espécie ameaçada que inspirou jogo

O Zoológico de São Paulo celebra os resultados na reprodução e conservação dos axolotes (Ambystoma mexicanum), uma espécie de salamandra nativa do México. Desde que a instituição recebeu dez destes anfíbios, há dois anos, mais de 30 filhotes nasceram no local. Atualmente, o espaço abriga 29 indivíduos, dos quais 15 machos e 14 fêmeas.

A reprodução destes animais ocorre de forma externa. O macho deposita espermatóforos (pacotes de esperma) no fundo do lago ou aquário, que são posteriormente coletados pela fêmea. Após a fertilização interna, a fêmea deposita ovos em áreas submersas. Uma das características da espécie é o fenômeno conhecido como neotenia – a permanência na forma larval onde não há metamorfose completa, mantendo brânquias externas.

Embora conhecidos pela capacidade de autorregeneração, o que já foi tema de estudo na revista Science, os axolotes estão criticamente ameaçados de extinção, de acordo com União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), por conta do tráfico, da perda de habitats, entre outros fatores.

A inauguração do Espaço Xochimilco, em 2022, ocorreu por meio de uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do México (SEDEMA) a fim de promover intercâmbio científico e apoiar ações de pesquisa e conservação no habitat natural da espécie.

Para receber os animais, esse espaço foi criado para ser um ambiente exclusivo e imersivo, no conceito de “habitat interpretativo” com finalidade educativa, especificamente no que tange à conscientização de que os axolotes não são “pets”. As salamandras ficaram “famosas” por serem aliadas dos jogadores nas batalhas aquáticas do jogo Minicraft.

O local, batizado de “Xochimilco”, em alusão ao Lago homônimo próximo à Cidade do México, possui 230 metros quadrados e três ambientes com temáticas diferentes para que o visitante possa conhecer mais sobre a cultura do país, as características da espécie e como ajudar na conservação.

A fachada do lar dos Axolotes ganhou uma arte especial da Carol Wang, artista plástica e apresentadora do Art Attack, programa da Disney+.

