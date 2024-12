Zoo São Paulo e Jardim Botânico prorrogam promoção da Black Friday até o dia 8 de dezembro

O Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo prorrogaram as promoções “Animal Friday” e “Black Garden”, que oferecem descontos de até 30% na compra de ingressos e combos. Além disso, as atrações Mundo Dino e Acqua Safari estão com 50% de desconto sobre o valor regular, válido até o dia 8 de dezembro. Os valores são válidos exclusivamente para a compra on-line.

Novos espaços e atividades no Zoológico

Entre as opções de lazer, os visitantes podem conhecer um dos ambientes mais adorados pelas crianças: o espaço dedicado aos pinguins. Desenvolvido para abrigar os animais Ema, Val, Roxo e Phoebe, o local foi projetado de acordo com as características da espécie, que vive em águas salgadas. O local conta com uma “piscina”, tocas e fendas que imitam rochas, além de climatização e obstáculos para os pinguins se exercitarem. Educadores ambientais estão presentes para fornecer informações sobre o comportamento, curiosidade e aspectos dessas aves.

Mundo Dino

No Mundo Dino, os visitantes podem ver 30 réplicas de dinossauros em tamanho real, incluindo o imponente Tiranossauro Rex, com seis metros de altura e 22 metros de comprimento. Algumas das réplicas se movem e emitem sons, proporcionando uma experiência ainda mais realista. O local também conta com um museu que reúne mais de 60 fósseis originais, entre eles mandíbulas, crânios e dentes de dinossauros. Destaque para o único fóssil de Elasmossauro em exposição na América do Sul e o maior Mosassauro, um dos principais predadores do oceano.

Acqua Safari

Já o Acqua Safari proporciona uma experiência única para os visitantes. Durante o passeio de barco no Lago São Francisco, que integra o parque, é possível admirar a paisagem local e observar a Ilha dos Primatas, habitat de cinco espécies de macacos, incluindo o macaco-aranha-de-cara-branca, endêmico do Brasil. Além disso, é possível observar cerca de 17 espécies de aves, incluindo migratórias.

Jardim Botânico: trilhas, museus e muito mais

Trilha da Nascente, construída com madeira de reflorestamento, com extensão de 360 metros. Ao longo do trajeto é possível fazer pausas em locais de até 4 metros de altura para observar a natureza. No final do caminho o visitante chega à nascente do córrego Pirarungaua para apreciar a água cristalina brotando da terra. A trilha é acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Museu Botânico é um prédio dividido em cinco salas dispostas em cruz onde o visitante pode fazer uma imersão na história do Jardim Botânico, sobre a Botânica no Brasil e conhecer mais sobre a importância da pesquisa científica para a conservação da biodiversidade.

O Museu Botânico passou por algumas modernizações e preservou peças do acervo original da sua criação, como o vitral com espécies emblemáticas da flora no teto da sala central. Nas paredes externas, há oito painéis em alto-relevo de terracota com espécies nativas projetadas por Hoehne, criador do Jardim Botânico.

O Jardim de Lineu é um espaço que abriga duas estufas centenárias e tombadas. O local possui ainda um espelho d’água, as pérgolas, duas escadarias, o Palmeto, espaço composto por algumas das primeiras palmeiras da coleção do Jardim, passeios, gramados, cercas vivas e canteiros margeados por porções de Mata Atlântica.

Formado por uma das muitas nascentes existentes no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, o Lago dos Bugios está localizado dentro do Jardim. Uma das características marcantes do local é o silêncio, que às vezes, é interrompido pelo barulho dos macacos Bugios.

Os visitantes contam ainda com diversas opções de alimentação e uma infraestrutura completa, ideal para famílias. O local oferece fraldários, banheiros, bebedouros, aluguel de carrinhos de bebê e áreas específicas para fotos na entrada. Além disso, os visitantes podem trazer os seus próprios lanches e desfrutar de áreas destinadas a piqueniques.

A promoção é válida até o dia 8 de dezembro, e os ingressos devem ser adquiridos com, no mínimo, um dia de antecedência. As compras podem ser realizadas pelo site oficial do Zoo SP, na central de relacionamento ou no Terminal Jabaquara, incluindo também os combos que oferecem acesso ao Mundo Dino.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

*Valores dos Ingressos durante a promoção a prorrogação da Black Friday*:

Zoo SP avulso: inteira R$ 55,90 e R$ 27,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 17,40 e R$ 8,70 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 83,90 e R$ 55,90 (meia-entrada)

Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 65,00 e R$ 37,00 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 93,00 e R$ 65,00 (meia-entrada)

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 27,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa por R$ 14, 95

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90 por R$ 29,95

Meia: de R$ 29,90 por R$ 14,95