Zoo São Paulo celebra nascimento inédito de filhotes de sagui-da-serra-escuro, espécie ameaçada

O Zoológico de São Paulo comemora um avanço significativo na conservação da fauna brasileira com o nascimento, no dia 11 de outubro, de dois filhotes de sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie ameaçada de extinção. Os recém-nascidos são filhos do casal Rolo e Scarlet, que chegaram à instituição ano passado seguindo as recomendações do programa de conservação, vinculado ao Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da preguiça-de-coleira, coordenado pelo ICMBio.

“Estamos muito felizes com o crescimento da família. É a primeira vez que mantemos esta espécie, e o nascimento desses filhotes representa a consolidação do nosso trabalho pela conservação. É importante manter uma população de segurança, que no futuro poderá contribuir com ações na natureza, se necessário”, afirma o biólogo Luan Moraes.

O casal passou a integrar a área de visitação do Zoo neste ano e a rotina da família é acompanhada de perto pela equipe técnica. “Não interferimos nos cuidados, a menos que seja necessário, e a Scarlet está se saindo uma ótima mãe”, explica o biólogo, que também destaca o papel ativo do pai na criação: “é o pai quem carrega os filhotes, enquanto a mãe cuida dos bebês no momento da amamentação”, diz.

A importância da espécie na conservação da biodiversidade

Popularmente conhecidos como sagui-caveirinha, esses primatas, da família Callitrichidae, são nativos de pequenas áreas da Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles desempenham papeis ecológicos cruciais, como a dispersão de sementes e o controle de insetos, sendo fundamentais para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da biodiversidade. No entanto, sua sobrevivência está ameaçada por diversos fatores, como expansão urbana, incêndios florestais, desmatamento e competição com espécies invasoras.

Atualmente a espécie é classificada como “Em Perigo” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

O Zoológico de São Paulo, localizado em uma área de mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica, abriga mais de 2.200 animais de 300 espécies, incluindo diversas nativas da região, como o sagui-da-serra-escura, o mico-leão -preto, o macaco muriqui, entre outros.

