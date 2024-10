Zoo e o Jardim Botânico de SP celebraram Dia das Crianças com milhares de famílias

O Zoológico e Jardim Botânico de São Paulo comemoraram o Dia das Crianças com uma programação especial que atraiu milhares de famílias durante o fim de semana. Ao longo do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida mais de 30 mil pessoas visitaram os parques, superando o recorde anual anterior de 24 mil visitantes, registrado durante as férias de julho.

Os visitantes do zoológico puderam conhecer mais de dois mil animais, incluindo espécies como a arara-azul-de-lear e os pinguins-de-magalhães. Uma das novidades deste ano foi a inauguração do Acqua Safári, um passeio de barco que proporciona uma experiência única no Lago São Francisco, localizado dentro do zoológico.

Para aqueles que desejam retornar ou conhecer os parques, a promoção em alusão ao Dia das Crianças é válida até 31 de outubro. Crianças de até 12 anos, acompanhadas por um adulto pagante, têm entrada gratuita no Zoológico e Jardim Botânico, incluindo acesso ao Mundo Dino. Os ingressos estão disponíveis na bilheteira do parque, no site oficial, na central de relacionamento ou no Terminal Jabaquara.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos:

Promoção crianças até 12 anos não paga acompanhada de um adulto pagante *válida até o dia 31 de outubro

Zoo SP avulso

Entrada: R$ 79,90 e R$ 39,90 (meia entrada)

Combo Zoo SP + Mundo Dino

Entrada: R$ 109, 80 e R$ 69,85 (meia entrada)

Combo Zoo SP + Mundo Dino + Jd. Botânico

Entrada: R$ 119, 90 e R$ 79,80 (meia entrada)

Combo Zoo SP + Jd. Botânico

Entrada: R$ 89, 90 e R$ 49,90 (meia entrada)

Noite Animal

Ingresso: R$ 69.90

Jd. Botânico Avulso

Entrada: R$ 24, 90 e R$ 12,45 (meia entrada)

Zoo SP+Mundo Dino+Ponte Orca

Entrada: R$118,60 e R$ 78,65 (Meia entrada)