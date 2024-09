Zoo e Jardim Botânico de SP oferecem programação especial de educação ambiental

Em setembro, o Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo oferecem uma nova programação de educação ambiental voltada para todas as idades. As atividades, que ocorrem durante todo o mês, têm como objetivo conscientizar o público sobre a importância da conservação da biodiversidade e incentivar práticas sustentáveis no dia a dia.

Entre as atrações estão visitas guiadas pelos espaços de conservação, oficinas que estimulam o uso consciente dos recursos naturais, além de trilhas ecológicas pelo Jardim Botânico. Os participantes também têm a oportunidade de conhecer de perto espécies ameaçadas de extinção e aprender sobre os esforços de conservação realizados no Zoo SP.

Até 29 de setembro, os visitantes podem participar de visitas guiadas, caminhadas no Botânico, atividades educativas e oficinas. A programação é gratuita para o público que já tiver adquirido o ingresso dos parques, que podem ser adquiridos com cupom de desconto ou nos combos.

Confira a agenda educativa:

Zoológico de São Paulo

Atividade educativa sobre o mico-leão-de-cara-dourada e a parceria para HQ

Dias: 14 e 15/09

Horário: 14h e 17h

Local: Zoológico de São Paulo

Visita ao Centro de Conservação da ararinha-azul

Dias: 28 e 29.09

Horário: 14h30

Local: Zoológico

Inscrição: o link para a inscrição será liberado durante a semana que antecede a visita pelas redes sociais do zoosaopaulo

*Vagas limitadas por ordem de inscrição

E nos próximos sábados, dias 14, 21 e 28 de setembro, acontece também o passeio “Noite Animal”. O público poderá conhecer mais sobre o comportamento dos animais que preferem explorar o território durante o crepúsculo, assim como seus hábitos alimentares. No trajeto, o visitante também encontrará educadores ambientais que realizam mediação nos recintos e contam curiosidades sobre o comportamento das espécies.

Jardim Botânico

Oficina de Pintura

Dias: 21 e 22.09

Horário: 14h e 17h

Local: Jardim Botânico

Caminhada Botânica

Dias: 28 e 29.09

Horário: 10h

Local Jardim Botânico

Inscrição: o link para a inscrição será liberado durante a semana que antecede a visita pelas redes sociais do jardimbotanicosp

*Vagas limitadas por ordem de inscrição

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos:

Zoo SP Promoção todo mundo paga meia

Entrada: R$39,90 *de segunda a quinta-feira

*Promoção para compra antecipada pelo site, central de relacionamento e Jabaquara

Zoo SP Avulso com desconto de 15%

Especial: R$39,90

Entrada inteira: R$ 79,90

*de sexta-feira a domingo

*Promoção para compra antecipada pelo site, usando o cupom *ZOO15, central de relacionamento e Jabaquara

Noite Animal

Ingresso: R$ 69.90

Jd. Botânico Avulso

Especial: R$ 12,45

Entrada inteira: R$R$ 24,90

Combo Zoo SP + Jd. Botânico

Especial: R$ 49,90

Entrada inteira: R$ 89,90

Combo Zoo SP + Jd. Botânico + Mundo Dino

Especial: R$ 79,80

Entrada inteira: R$ 119,80

Combo Zoo SP + Mundo Dino

Especial: R$ R$ 69,80

Entrada inteira: R$ 109,80