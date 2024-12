Zona Norte tem combustível mais barato de São Paulo

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que, entre as regiões da cidade de São Paulo, a Zona Norte registrou os valores mais baixos para a gasolina (R$ 6), diesel S-10 (R$6,09), etanol (R$3,99) e o diesel comum (5,97) no fechamento da primeira quinzena de dezembro.

O preço médio do litro da gasolina registrou variação na cidade de até R$ 0,21 no fechamento da primeira quinzena de dezembro, se compararmos o preço médio mais alto, do Centro, com o mais baixo, da Zona Norte. Para abastecer um tanque completo a diferença de preços médios entre as zonas pode chegar a R$ 11,55, considerando um tanque de 55 litros, que é a capacidade média de veículos de passeio no Brasil.

Com a exceção do diesel comum, o Centro foi a zona mais cara da cidade para abastecer com qualquer um dos demais tipos de combustível no fechamento da primeira quinzena de dezembro. Na região, a gasolina foi comercializada a R$ 6,21, o diesel S-10 a R$ 6,43 e o etanol a R$ 4,20. A zona sul de São Paulo registrou o maior preço médio da cidade para o diesel comum, de R$ 6,53.

Centro se tornou zona mais cara ao longo de 2024

Comparando os valores médios registrados na primeira quinzena de dezembro com os do mesmo período de janeiro, é possível identificar que as maiores variações ocorreram com o etanol, principalmente na zona leste da cidade, onde o combustível registrou alta de 15,82%. Mesmo assim, o combustível fechou o ano mais barato do que a gasolina em todas as zonas da cidade, além de ser uma alternativa mais ecologicamente correta.

Também é possível perceber uma mudança nos preços mais altos dos combustíveis pela cidade. Em janeiro, as médias mais altas estavam mais distribuídas entre as zonas, enquanto, em dezembro, se concentraram, com exceção do diesel comum, todas no Centro.

Acompanhe quais eram os preços na sua região no fechamento da primeira quinzena de janeiro e como eles finalizaram o ano em dezembro, além da variação entre janeiro e dezembro em cada zona da cidade.

