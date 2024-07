Zona norte de SP ganha viaturas de alta tecnologia

O Comando de Policiamento de Área 3 (CPA/M-3), responsável pela segurança na zona norte de São Paulo, recebeu 99 viaturas que vão reforçar o patrulhamento na região, que abriga cerca de 5 milhões de habitantes. O investimento do governo de São Paulo chega a R$ 19,8 milhões. O conjunto tecnológico dos novos modelos oferece mais segurança e agilidade para os policiais durante o patrulhamento.

A entrega aconteceu nesta terça-feira (2) na sede do comando, localizado em Santana. As novas viaturas contam com assistente de pré-colisão, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e outros sistemas. Possuem, também, um conjunto com sete airbags e alertas de tráfego cruzado em pontos cegos

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ressaltou, durante o evento, a importância em entregar veículos confortáveis e seguros àqueles que estão na linha de frente. “Sabemos o que é ficar 12 horas sentado numa viatura policial fazendo patrulhamento, prezando pela segurança da população. Faz toda a diferença ter hoje uma viatura moderna e bem equipada, que pode, inclusive, salvar a vida de um policial”.

Segurança na zona norte da capital paulista

Entre janeiro e maio, 1,7 mil criminosos foram presos na região da 4ª Delegacia Seccional, responsável pela área. O número é 20% maior que as prisões efetuadas no mesmo período do ano passado, quando foram 1,4 mil infratores. Além disso, nos primeiros cinco meses do ano, 153 armas de fogo ilegais foram apreendidas e 694 veículos roubados ou furtados foram recuperados.

No mesmo período, por meio da contagem dos boletins de ocorrência, é possível analisar uma queda nos roubos em geral (12%), estupros (10%) e homicídios dolosos (11%).

Atual gestão já investiu R$ 137 milhões para renovar a frota policial

Mais de R$ 137 milhões já foram investidos pelo governo estadual para a renovação da frota das polícias. Até agora, foram entregues mais de 700 novas viaturas às forças de segurança do estado.

Uma das últimas entregas aconteceu em 10 de junho. O CPA/M-1, na região central, recebeu 99 viaturas que agora agregam o policiamento na área.

“Temos visto queda nos índices criminais em todo o estado de São Paulo. Os policiais são os grandes protagonistas dessa vitória. Vamos continuar investindo em efetivo, tecnologia e valorização policial. Apesar de ser uma profissão difícil, queremos empenhá-los e vamos continuar enfrentando o crime organizado com inteligência, técnica e estratégia”, completou o secretário da Segurança Pública.