Zona leste recebe ações do PrEP na Rua nesta quarta-feira (7)

Nesta quarta-feira (07), a Coordenadoria de IST/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), leva o projeto PrEP na Rua para a zona leste da capital. As ações acontecem no Serviço de Assistência Social à Família (Sasf) Barro Branco I, em Cidade Tiradentes, e no Terminal de Ônibus A.E. Carvalho, em Artur Alvim.

A população poderá fazer testagem rápida gratuita para HIV, sífilis, hepatites B e C, e iniciar o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. Haverá ainda distribuição de insumos de prevenção, como preservativos e gel lubrificantes.

O Projeto PrEP na Rua busca expandir o acesso à prevenção ao HIV, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população. A PrEP consiste no uso contínuo de medicamentos antirretrovirais (na forma de um comprimido por dia), de modo que, caso haja exposição ao vírus, a pessoa já esteja protegida.

Serviço – PrEP na Rua

O que é: oferecimento do início da profilaxia pré-exposição (PrEP) para HIV, testes rápidos para HIV, sífilis e Hepatites B e C, distribuição de kits de autotestes para HIV, camisinhas e gel lubrificante.

Data, horário e local:

07/02 (quarta-feira)