Zona Leste de SP terá ação presencial da campanha Setembro em Flor

O Shopping Metrô Itaquera em parceria com o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) vai realizar uma ação social nomeada “Setembro em Flor”, que trata da conscientização e prevenção de cânceres ginecológicos, entre eles colo do útero, ovário, endométrio e vulva. O evento ocorre no dia 28 de setembro das 12h às 18h.

A ação, que será no Piso Campanela, em frente à Ri Happy, contará com orientação de especialistas sobre prevenção do câncer ginecológico, com distribuição de materiais informativos e vacinação gratuita em público elegível pelo Programa Nacional de Imunizações contra o vírus HPV, que protege contra câncer de colo do útero, assim como outras doenças ginecológicas e tipos de câncer.

SERVIÇO

Campanha Setembro em Flor

Realização Shopping Metrô Itaquera e Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos

Data: 28 de setembro

Horário: das 12h às 18h

Local: Shopping Metrô Itaquera – Piso Campanela

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900