Ziraldo, criador de ‘O Menino Maluquinho’, é celebrado na programação de junho das Fábricas de Cultura

Durante o mês de junho, crianças e adultos poderão explorar a diversidade das obras de Ziraldo (1932-2024), cartunista, desenhista e autor de vários livros infantis, dentre eles ‘O Menino Maluquinho’, nas Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis.

A programação é gratuita e começa no dia 1º, sábado, às 10h, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís com a ação Grafite Arte Urbana: Viva Ziraldo. Os artistas Leche e Alore irão pintar um mural original em homenagem ao cartunista Ziraldo, com alguns de seus personagens e elementos. Outra ação de grafite irá ocorrer entre os dias 6 e 8 de junho, das 9h às 17h, mas na Fábrica de Cultura Jaçanã. A grafiteira e artista visual Caluz criará um painel com os principais personagens de Ziraldo.

Já no Capão Redondo a atividade O humor como denúncia resgata as produções humorísticas de Ziraldo, criadas durante o período da Ditadura Militar no país (1964-1985), a partir do livro Só dói quando eu rio: Treze anos daqueles tempos contados pelo humor de Ziraldo (2010). Na oficina realizada no dia 5, quarta-feira, às 10h, o público poderá criar os próprios cartuns relacionando o humor e as opressões de hoje, resultando em uma intervenção artística apresentada no formato de exposição.

Também no dia 5, às 10h, mas na Fábrica de Cultura Osasco acontece uma oficina de autorretrato inspirado na obra de Ziraldo. Os participantes serão apresentados às obras do cartunista, como O Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, para criar desenhos a partir do estilo único do artista. Em Diadema, a oficina Universo de Ziraldo ensinará a como elaborar tirinhas no estilo do cartunista no dia 11, terça-feira, às 9h30 e às 14h.

Na quinta-feira (13), às 14h, a Fábrica de Cultura Brasilândia tem a apresentação do espetáculo O Menino Maluquinho: Lisonjeiro ao Mestre, do grupo Trapiche Teatro. Na história, o público irá acompanhar o “criador do Menino Maluquinho” tentando trabalhar em seu ateliê em meio às brincadeiras dos netos, revisitando suas principais obras. Ainda na zona Norte, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha realiza uma sessão de cinema com a exibição do filme O Menino Maluquinho (1995) no dia 25, terça-feira, às 14h.

Bibliotecas mergulham na obra de Ziraldo

De 4 a 13 de junho, Mayara Melo irá circular por diferentes Fábricas de Cultura com a atividade Sucatinha: um menino maluquinho sustentável. A atividade propõe a criação de robôs-luminárias inspirados no Menino Maluquinho a partir de resíduos. Já Betto Mark passa por algumas Fábricas entre os dias 21 e 28 de junho com a contação de histórias As cores de Ziraldo, que apresentará os personagens inesquecíveis criados por ele, como Flicts e O Menino Maluquinho, e suas aventuras cheias de significados. Confira os dias e horários das atividades em cada Fábrica na parte de serviços.

Essas e outras programações dedicadas a Ziraldo podem ser consultadas no site das Fábricas de Cultura.

SERVIÇO

Gratuito

Fábrica de Cultura Brasilândia

Endereço: Avenida General Penha Brasil, 2508 | Telefone: (11) 3859-2300

Especial Ziraldo com: O Menino Maluquinho – Lisonjeiro ao Mestre

13/06, quinta-feira, das 14h às 16h | menores de 14 anos

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n | Telefone: (11) 5822-5240

“Só Dói Quando Eu Rio”: O Humor como Denúncia

5/06, quarta-feira, das 10h às 12h | Livre

Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Telefone: (11) 4061-3180

Oficina: O Universo de Ziraldo

11/06, terça-feira, das 9h30 às 11h30 e 14h às 16h | Livre

Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Telefone: (11) 2249-8010

Ziraldo Vive: Ação de Grafite com Caluz

6/6 a 8/6, quinta, sexta e sábado, das 9h às 17h | Livre

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Endereço: Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Telefone: (11) 5510-5530

Grafite Arte Urbana: Viva Ziraldo

1/06, sábado, às 10h | Livre

Fábrica de Cultura Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Autorretrato inspirado na obra de Ziraldo com equipe Biblioteca

5/06, quarta-feira, das 10h às 11h30 | Livre

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: Rua Franklin do Amaral, 1575 | Telefone: (11) 2233-9270

Cinema: O Menino Maluquinho

25/06, terça-feira, das 14h às 15h | Livre

Agenda nas Bibliotecas das Fábricas de Cultura

Sucatinha: Um Menino Maluquinho Sustentável com Mayara Melo

Fábrica de Cultura Brasilândia | 4/06, terça-feira, das 10h às 12h

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | 5/06, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Jaçanã | 6/06, quinta-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Osasco | 7/06, sexta-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Capão Redondo | 11/06, terça-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Diadema | 12/6, quarta-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Jardim São Luís | 13/06, quinta-feira, das 10h às 12h

Faixa Etária: maiores de 8 anos

As Cores de Ziraldo com Betto Marx

Fábrica de Cultura Capão Redondo | 21/06, sexta-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Jaçanã | 25/06, terça-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Jardim São Luís | 26/06, quarta-feira, das 10h às 12h

Fábrica de Cultura Brasilândia | 27/6, quinta-feira, das 10h às 12h

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | 28/06, sexta-feira, das 14h às 16h

Faixa etária: Livre