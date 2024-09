Zimbra se apresenta no Sesc Santo André com repertório que mistura pop, reggae e rock

No dia 4 de outubro, a banda Zimbra sobe ao palco do Sesc Santo André para uma apresentação que reflete mais de uma década de carreira no cenário musical brasileiro. Formada em 2011, em Santos, Zimbra se consolidou como um influente nome do rock alternativo nacional, reunindo influências que transitam entre o pop, o reggae e a MPB, envolvendo a mistura que descreve o brasil.

O show reunirá um repertório que abrange desde o primeiro álbum, O Tudo, O Nada e O Mundo (2013), até os sucessos mais recentes, como o EP Lua Cheia/Claro que o Sol (2020) e o álbum Sala Dois (2021). O público poderá reviver clássicos da banda, como as faixas do álbum Azul (2016), produzido por Lampadinha, e Verniz (2019), que contou com a colaboração de Esteban Tavares (ex-Fresno) na produção e com a participação especial de Dinho Ouro Preto em uma das faixas.

Em sua trajetória, Zimbra acumula marcos importantes, como a vitória em um concurso da 89FM e a apresentação no Lollapalooza 2015, além de sua participação no Rock in Rio 2019, no palco Sunset. A canção “Me Mude”, do álbum Verniz, integrou a trilha sonora da série “Shippados”, da Globoplay, ampliando o alcance da banda no cenário nacional.

Com um repertório que transita por diferentes momentos de sua discografia, o show será uma celebração coletiva entre os fãs de longa data e novos admiradores. A diversidade de influências, somada à trajetória marcada por colaborações importantes e participações em grandes festivais, reforça o impacto da banda no rock alternativo nacional.

Programação:

Zimbra

Dia 4/10, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André