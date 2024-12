Zilu inicia nova fase com programa nos EUA

Zilu Godoy está se preparando para um novo capítulo em sua carreira, agora com uma proposta que a levará de volta aos holofotes, mas desta vez em solo americano. A apresentadora, que recentemente se mudou para Orlando, Florida, revelou sua mais nova empreitada profissional: a apresentação de um programa na TVC (TV Conect USA). As gravações estão programadas para iniciar em fevereiro de 2025.

Planos para 2025

Em entrevista ao portal Leo Dias, Zilú expressou seu entusiasmo por essa nova fase. “Fui contratada para apresentar um programa na TVC, com início das gravações em fevereiro. O ano de 2025 promete ser cheio de novidades e muito trabalho, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil”, declarou.

Apesar do anúncio do projeto, ainda não foram divulgados detalhes sobre o formato do programa, o tema abordado ou a data e horário de exibição. Tanto Zilu quanto a emissora mantêm essas informações em sigilo, gerando expectativa entre os fãs e o público em geral.

Em uma recente participação no podcast GringaCast, Zilu comentou sobre sua decisão de se mudar definitivamente para os Estados Unidos. Desde 2019 vivendo fora do Brasil, a empresária e ex-esposa do cantor Zezé di Camargo relatou como ocorreu essa transição. “Foi por acaso. Eu vim pra cá em 2019 porque gostava e já tinha uma casa em Miami onde costumava passar dois meses. Após minha separação, essa mudança proporcionou ainda mais liberdade. Cheguei aqui e logo começou a pandemia; desde então, estou aqui até hoje. Regularizei todos os meus documentos, sou uma mulher solteira e desimpedida, com liberdade de ir e vir. Meus filhos já são adultos”, explicou Zilu.