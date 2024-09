ZF lança produção local de discos de embreagem TD200

A ZF acaba de lançar nos mercados do Brasil, Europa e Ásia os discos de embreagem TD200, para

utilização em caminhões e ônibus médios. O desenvolvimento da embreagem TD200 foi todo feito no Brasil, e a produção também será aqui. Segundo a ZF, inicialmente, os discos de embreagem brasileiros atenderão ao mercado de reposição e, até o final deste ano, a previsão é que já estejam disponíveis para as principais montadoras de veículos comerciais do Brasil e do mundo. A empresa não revelou quais marcas e modelos de caminhões e ônibus serão compatíveis com o novo produto. Os discos têm diâmetros de 330 milímetros até 395 milímetros e substituem produtos de duas famílias, a TD188 e a TD212, que permanecem sendo ofertadas na linha de remanufaturados. A unidade industrial da ZF em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é responsável pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias para embreagens leves e médias. O novo componente passa a integrar o portfólio global da ZF para atender aos mercados da Europa e Ásia, a partir do Brasil. De acordo com a fabricante, os novos

discos de embreagem TD200 têm capacidade de atenuar as vibrações torcionais dos motores. São adequados para caminhões e ônibus com motores Euro 6 e compatíveis tanto para transmissões automatizadas quanto manuais.