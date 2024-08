Zezo Potiguar, Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Henry Freitas ganham o Brasil com o melhor do forró

O forró, gênero musical que carrega as tradições e o ritmo vibrante do Nordeste brasileiro, conquistou um feito histórico em 2023 ao entrar no Top 10 dos gêneros mais tocados no Brasil no Spotify. Dados recentes da plataforma revelam que o forró registrou um crescimento impressionante de 57% em relação ao ano anterior, com mais de 2 milhões de playlists criadas e uma audiência crescente em todo o país, especialmente nas regiões Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Essa ascensão meteórica reflete o trabalho árduo e o talento de grandes nomes do forró, como Zezo Potiguar, Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Henry Freitas, que continuam a expandir as fronteiras do gênero. Zezo Potiguar, com mais de 916 mil ouvintes mensais no Spotify e 190 milhões de visualizações no YouTube, se destaca como uma das principais vozes do forró atual. Luan Estilizado, conhecido por sucessos como “Erro Que dá Certo” e “Tá Faltando Eu”, acumula 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 896 mil inscritos no YouTube, reafirmando sua posição como uma força criativa na música nacional. Raí Saia Rodada, ícone do forró, possui 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e continua a atrair fãs com seu estilo único e cativante.

A Turnê “À Vontade”, protagonizada por Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada, é um dos principais motores dessa popularidade. Desde o ano passado, o projeto percorreu centenas de cidades, animando festas juninas e encantando milhares de fãs pelo Brasil. Agora, o sucesso da turnê também pode ser conferido nas plataformas digitais, com um álbum que reúne 27 faixas, incluindo regravações inéditas de grandes sucessos.

Além deles, Henry Freitas, uma das novas promessas do forró, segue trilhando um caminho de sucesso. Com apenas 27 anos, ele já alcançou 4,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é conhecido por hits autorais como “Me Bloqueia” e “Mantenha Distância”. Em junho, o artista cumpriu uma intensa agenda de mais de 50 shows com o projeto “Tudo Vira Terapia”, embalando o São João, incluindo um público de 100 mil pessoas no São João de Caruaru.

Esses artistas contribuem para o fenômeno da ampliação das fronteiras do forró no Brasil e o impacto do gênero no cenário musical contemporâneo. Sempre se reinventando e agregando novidades ao gênero, os músicos fazem com que o forró se destaque e conquiste cada vez mais fãs em todo o país.