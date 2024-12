Zezo Potiguar encerra 2024 com agenda de dezembro lotada

Após um ano de muito sucesso, Zezo Potiguar, ícone do forró e da música romântica, se prepara para os últimos shows de 2024. Com apresentações já realizadas em grandes cidades como São Paulo, Salvador e Campina Grande, o cantor agora cumpre as próximas datas de sua agenda de dezembro, com 11 shows ao todo, e leva seu repertório apaixonante a novos públicos.

A partir deste sábado (14), Zezo inicia a sequência final do mês em Petrolina (PE), seguida por Pilar (AL) no dia 20. No clima natalino, ele marca presença em Santa Cruz (RN) no dia 24, celebrando com os fãs na véspera de Natal. Já nos dias 26 e 28, Zezo segue para Alto Alegre do Pindaré (MA) e Viçosa (RN), respectivamente, mantendo seu compromisso de emocionar o público por onde passa.

O encerramento do ano será em grande estilo com o projeto “À Vontade”, ao lado de outros grandes nomes da música nordestina. A última apresentação acontecerá no dia 30, em Rio Largo (AL), um show que irá fechar 2024 com chave de ouro.

Zezo Potiguar consolidou em 2024 seu nome como um dos maiores artistas do forró e música romântica, com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e milhares de fãs acompanhando suas apresentações. Para o cantor, o ano foi uma celebração do amor, da música e da conexão com o público.