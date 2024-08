Zezo Potiguar anuncia extensa agenda de shows para o mês de agosto

Zezo Potiguar, um dos nomes mais respeitados do forró, anunciou sua aguardada agenda de shows para o mês de agosto. Zezo, que integra o prestigiado projeto “À Vontade” ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada, segue levando sua energia e talento para diversas cidades do Brasil, com os sucessos da parceria com Luan e Raí e também faixas solo, como “Meu Vício É Você”.

O cantor inicia a agenda no dia 1º de agosto em Barra de São Miguel, AL, e passará por mais de 20 cidades, incluindo João Pessoa (PB), e Natal (RN). Ao todo, oito estados receberão Zezo ao longo do mês: Alagoas, Piaui, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará.

Os fãs podem esperar shows repletos de emoção e autenticidade, características marcantes das apresentações de Zezo. Com mais de 916 mil ouvintes mensais no Spotify e 190 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, o artista segue conquistando cada vez mais público e prestígio no cenário nacional.