Zezo Potiguar anuncia agenda lotada de shows para o mês de setembro

Zezo Potiguar, ícone do forró e grande representante da música nordestina, revelou sua agenda de shows para o mês de setembro, que inclui uma série de apresentações em diversas cidades do Brasil. Entre os destaques estão São Luís (MA), Natal (RN) e Fortaleza (CE), além de outras cidades do Ceará, Pernambuco e Bahia. Zezo segue promovendo sua parceria de sucesso no projeto “À Vontade”, ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada.

A agenda começou no dia 2 de setembro, em Pacoti, no Ceará, e se estende até o dia 30, com um show em Xexéu, Pernambuco. Ao todo, o cantor passará por 18 cidades em 8 estados diferentes, levando seus sucessos solo e do “À Vontade” para seus fãs em várias regiões do Nordeste e do Norte do Brasil.

Com sua legião de fãs crescendo a cada apresentação, Zezo Potiguar promete shows carregados de emoção, incluindo grandes sucessos que marcaram sua carreira. O artista possui mais de 910 mil ouvintes mensais no Spotify e 226 milhões de reproduções em sua videografia no YouTube.