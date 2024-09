Zezé Motta emociona plateia no Seminário Imaginando ​​​​​​​Margens

“Toda vez que um artista não se desenvolve, diminui nosso tamanho coletivo”, Zezé Motta, na abertura do Seminário Internacional Políticas para as Artes – Imaginando Margens, nesta terça-feira, 17, no Sesc 14 Bis, em São Paulo.

“Eu fico imaginando como tudo seria se as artes fizessem parte da cesta básica. Se as artes fizessem parte da cesta básica de nossas famílias brasileiras. Acho que, apesar de tudo, eu tive sorte. Não posso olhar pra trás sem imaginar também tantos talentos negros que não tiveram escolha, oportunidades, e que se foram desse mundo sem poder cantar, pintar, dançar, tocar, representar. Porque, minha gente, o caminho é mais dificil para o negro”, completou a artista que leu uma carta escrita para as artes de ontem hoje e amanhã.

O seminário é uma realização da Funarte e do Sesc São Paulo e pretende ser um espaço de reflexão de múltiplas vozes, a fim de dar contornos para a criação da Política Nacional das Artes. A programação segue até dia 19 de setembro e pode ser acessada no site da Funarte gov.br/funarte ou acompanhada ao vivo pelo Youtube da Funarte.