Zezé Motta abre, nesta terça, o Seminário Internacional de Políticas para as Artes​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Começa nesta terça-feira (17) o Seminário Internacional de Políticas para as Artes: Imaginando Margens. O encontro, realizado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e o Sesc São Paulo, abre sua programação com a presença da atriz e cantora Zezé Motta que, com 80 anos de vida e mais de 55 de carreira, fará a apresentação de uma carta para as artes brasileiras. O seminário acontecerá de 17 a 19 de setembro, no Sesc 14 Bis, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Funarte.

A presidenta da Funarte Maria Marighella, o secretário-executivo do Ministério da Cultura Márcio Tavares, e o diretor do Sesc São Paulo Luiz Galina darão as boas-vindas aos participantes do encontro que reunirá mais de 40 agentes artísticos na programação. Na Confluência de Abertura, três grandes rios das artes brasileiras, Glicéria Tupinambá, Denise Ferreira da Silva e Fafá de Belém, se encontram em uma conversa reflexiva mediada por Didi Couto.

Em seguida, Arissana Pataxó, Guilherme Varella e Renata Carvalho, com mediação de Marcio Braz, dão relevo a um debate inadiável sobre as liberdades no campo da arte. Na sequência, Estela Lapponi, Paulo Tavares e Rafa Rafuagi, com mediação de Preta Ferreira, refletem sobre o sentido da coletividade e das singularidades.

O primeiro dia do seminário termina na Foz-Encontro, um espaço para a interação e o convívio, que contará com as apresentações de Aíla e Roberta Carvalho, no Sesc Pompeia, uma noite que será envolvida por imagens e sons do Norte do país.

​​​​​​​O seminário pretende ser um espaço de reflexão de múltiplas vozes, a fim de dar contornos para a criação da Política Nacional das Artes. A programação completa pode ser acessada no site da Funarte gov.br/funarte.

Seminário Internacional de Políticas para as Artes Imaginando Margens

Dias 17, 18 e 19 de setembro

Sesc 14 Bis – R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista – SP

Transmissão ao vivo – youtube.com/funarte