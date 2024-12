Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda apresentam filha recém-nascida aos fãs

Zezé Di Camargo, renomado cantor sertanejo, compartilhou em uma recente entrevista como foi possível ter sua filha Clara, mesmo após ter se submetido a uma vasectomia. O artista esclareceu que muitos homens que passam por esse procedimento acreditam que não podem mais ter filhos, mas na realidade, existem métodos para contornar essa situação. “O meu foi pulsão… uma agulha puxa, tira os ‘bichinhos’ do fundo e fecunda com o óvulo da mulher, resultando na formação do embrião. Após isso, o embrião é colocado no útero da mulher”, explicou.

Emocionado, Zezé afirmou: “Filho é a única coisa que a gente ama acima de si próprio. Eu digo que filho é um coração da gente fora do corpo”. Essas declarações foram feitas durante a apresentação da pequena Clara, em uma entrevista ao programa Fantástico, exibido no último domingo (29).

A nova integrante da família nasceu na madrugada de quarta-feira (25), e Zezé utilizou suas redes sociais para compartilhar momentos especiais do nascimento, incluindo uma tocante imagem dos pezinhos da criança repousando sobre seu braço. Graciele Lacerda, mãe de Clara, também expressou sua gratidão nas redes sociais com a mensagem: “Senhor, obrigada pelo nosso presente”.

Os pais compartilharam suas reflexões sobre o momento especial: “Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus”.

Além disso, o casal relembrou as dificuldades enfrentadas durante o processo de concepção: “Para nós, Clara é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de fertilização in vitro (FIV), muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus. Clara chegou para iluminar nossas vidas”.

A irmã de Zezé, Wanessa, também celebrou a chegada da sobrinha com um vídeo gravado momentos antes do parto. Ela comentou brincando sobre a escolha do dia do nascimento: “Clarinha vai nascer agora, que horas são? 4:33. Irmã, você escolheu o dia, hein! Vamos conversar sobre isso no futuro. Beijo!”.

Em julho deste ano, Zezé e Graciele anunciaram com entusiasmo o sucesso da gestação após um longo período de tratamentos de fertilização in vitro. Posteriormente, em agosto, durante um chá revelação luxuoso, descobriram que seriam pais de uma menina. O casal está junto há mais de 11 anos e ficou noivo em 2021; durante a celebração da chegada da filha, Zezé preparou uma surpresa romântica envolvendo um casamento.

Com a chegada de Clara ao mundo, Zezé Di Camargo amplia sua família; ele já é pai de Wanessa (42), Camilla (38) e Igor (30), frutos do relacionamento anterior com Zilu Godoi. Graciele Lacerda celebra sua primeira experiência como mãe.