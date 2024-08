Zezé Di Camargo diz que tem mágoas de Lulu Santos por críticas ao sertanejo

Zezé Di Camargo, 61, deu nome e sobrenome de um cantor que procura manter a distância: Lulu Santos. Ele tem mágoas do intérprete de “Um Certo Alguém” e “Toda Forma de Amor”, 71, e isso vem desde o início dos anos de 1990. “Não só evito, como já evitei, Lulu Santos. Ele fez muitos comentários e piadas sobre o sertanejo na época em que o ritmo surgiu”, reconheceu Zezé.

O sertanejo ainda contou o motivo do desentendimento tem ligação com os comentários de Lulu Santos do ritmo sertanejo. “Em uma ocasião, ele estava contando uma história no programa do Jô Soares sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Ele mencionou que, enquanto estava tratando um dente e ouvia sertanejo, achava que o ritmo era comparável a uma dor de dente”, disse o cantor em entrevista ao programa Sabadou, de Virginia Fonseca, do SBT.

Zezé também teve um desentendimento público com Rita Lee, em 2005. A cantora, então uma das apresentadoras do programa de TV Saia Justa, do GNT, criticou Zezé, acusando-o de defender rodeios, e a autora de novelas Gloria Perez, por inclui-los na novela “América”, da Globo. “Se Zezé conhece os abusos e acha normal, sinto muito pela sua ignorância espiritual. Se desconhece, está na hora de conhecer.”

Logo em seguida, Zezé Di Camargo retrucou desafiando Rita Lee (1947-2023). “Eu e ela vamos com um veterinário a um rodeio. Se o laudo técnico comprovar maus-tratos aos animais, nunca mais canto nesses eventos”, disse o sertanejo.