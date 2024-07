Zezé Di Camargo diz que foi surpreendido com projeto gospel do irmão Luciano

Zezé Di Camargo, 61, contou que começou a pensar em sua carreira solo quando descobriu que o irmão, Luciano, 51, queria seguir carreira gospel.

O cantor disse que foi surpreendido com a notícia de que Luciano lançaria um álbum sem ele. “Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda”, disse em entrevista a André Piunti, no YouTube.

Zezé ressaltou que foi nesse momento que decidiu também criar o seu projeto sozinho. “Liguei o pisca alerta e pensei: ‘também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã’. Vai que meu irmão vire um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o ‘Rústico’, um caminho sem volta. Precisei me precaver.”

Apesar disso, ele garante que existe uma boa relação entre os irmãos. “A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes”.

Apesar dos projetos solo, até o fim de 2024, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano está com diversos shows agendados pelo Brasil.