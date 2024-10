Zerri Torquato comemora 40 anos de rádio com muito samba e pagode

No próximo dia 8, a partir das 20 horas, o radialista e jornalista Zerri Torquato celebrará 40 anos de carreira no rádio e do icônico programa ‘Pagode das 5’, que estreou em 1994 na então Cultura FM, e marcou a trajetória de Zerri nas décadas de 1990 e 2000. A festa será realizada no Aqui é Favela, uma casa de samba e pagode no Valongo, Centro Histórico de Santos.

O evento contará com a apresentação do grupo Ivo Prado e Banda, além de participações especiais de grupos locais, como Tempero, Improviso, Ben Hur e Mito, cantor e compositor do Grupo Refla, conhecido por seus sucessos com bandas como Katinguelê e Sem Compromisso.

Zerri começou sua carreira em fevereiro de 1984 na Tri FM, construindo uma trajetória de sucesso que o levou a trabalhar em renomadas emissoras de FM em São Paulo, como Jovem Pan, Globo, Record e 89 FM, além de ter passagens por rádios do Rio de Janeiro, como Rádio Cidade e RPC FM (atual FM O Dia).

Graduado em jornalismo pela Unisanta, ele se dedica ao radiojornalismo e, desde 2015, reflete sobre a importância do evento em sua vida profissional. “Não poderia deixar passar em branco um ano tão especial. Quero comemorar quatro décadas de atuação e relembrar os amigos que fiz ao longo dessa caminhada, especialmente no ‘Pagode das 5’, onde testemunhei o surgimento de diversos grupos de Santos, da Baixada, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Vai ser uma festa incrível”, projeta.

Retornar ao comando de um programa voltado ao gênero musical, é um dos desejos de Zerri. “É um desejo que carrego, sim. Vamos estudar com carinho essa possibilidade”, conclui Zerri.” Atualmente, é empreendedor na área de geração de conteúdo, apresenta e dirige os programas de radiojornalismo ZR News, na Santa Cecília FM, e ZR News TV na Santa Cecília TV.

Os ingressos para o evento estão à venda exclusivamente no site www.arteingressos.com.br . Para mais informações e reservas de mesa, ligue para 13 97424-0344. O show tem patrocínio da Engeplus Construtora e Incorporadora e do Residencial Novo Valongo, com promoção exclusiva da Tri FM.

O ‘Aqui é Favela’ fica na Rua Marquês de Herval, 28, no Valongo, Centro de Santos.