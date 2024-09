Zema virá a São Caetano para agenda com empresários, Fabio Palacio e Mario Bohm

Um dos governadores com maior índice de aprovação no Brasil, Romeu Zema (NOVO-MG) virá para São Caetano em um encontro com empresários na próxima terça-feira, dia 10. No mesmo dia, vai almoçar no tradicional restaurante Vivano para trocar experiências sobre políticas públicas com Mario Bohm (NOVO), candidato a vice-prefeito de São Caetano, e com o prefeiturável Fabio Palácio (Podemos).

Zema é governador de Minas Gerais desde 2019, foi reeleito no primeiro turno em 2022 e, segundo levantamento da Quest de abril, tem 62% de aprovação entre os mineiros. Seu governo se destacou pela otimização da máquina pública, apoio ao empreendedorismo e estímulo à inovação.

“Receber Zema, notadamente um dos melhores governadores do Brasil, será uma honra porque ele tem muito a compartilhar das experiências de sucesso em Minas. As boas práticas que fizeram de Minas Gerais uma potência na nossa economia certamente vão inspirar nosso governo em São Caetano”, disse Mario Bohm.

Palácio também elogiou a gestão de Zema e afirmou que a administração mineira inspira em vários aspectos. “São Caetano precisa realmente inovar na política pública. O governo ultrapassado insiste em balizar nossa economia em uma vertente que não é sustentável, que é a de combustível fóssil. O Zema conseguiu implementar em Minas um olhar da inovação, da sustentabilidade e da economia moderna. É essa visão que vamos implementar em São Caetano.”