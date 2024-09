Zelenski acusa Brasil e China de fortalecerem Putin com plano de paz alternativo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, acusou o Brasil e a China de permitirem que Vladimir Putin de avançar com a sua guerra em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU nesta quarta-feira (25).

“Quando alguns propõem alternativas, acordos frágeis os tão chamados – conjuntos de princípios-, não apenas ignoram os interesses e o sofrimento dos ucranianos, que são os mais afetados pela guerra, como também a realidade e dão a Putin o espaço político para continuar a guerra”, afirmou ele na tribuna do plenário da ONU em Nova York.

“Quando a dupla China e Brasil tenta convencer outros a apoiá-los, na Europa, na África, propondo uma alternativa a uma paz plena e justa, surge a pergunta: qual é o verdadeiro interesse deles? Todos precisam entender que não terão mais poder às custas da Ucrânia.”

Zelenski já havia criticado o plano, anunciado por Brasília e Pequim em maio, em diversas ocasiões anteriores. A mais recente tinha sido na sexta-feira (20), quando ele afirmou que o documento assinado pelo chanceler chinês Wang Yi e o assessor de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, não traz nenhum plano concreto e “esconde alguma coisa”.

Pequim e Brasília vão organizar uma reunião com 19 países do chamado Sul Global para discutir o plano no próximo dia 27, depois da Assembleia-Geral.