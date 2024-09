Zeladoria de Ribeirão Pires realiza limpeza de mais de 40 quilômetros de rios neste ano

A Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana já realizou mais de 40 quilômetros de desassoreamento de rios e córregos, desde o começo deste ano. Somente no mês de julho, equipe especializada em limpeza de córregos e rios do município realizou o desassoreamento de 5,4 quilômetros.

Nos três meses anteriores, entre abril, maio e junho a Secretaria de Zeladoria realizou a limpeza de mais 17 quilômetros dos rios que passam pelo município. O serviço faz parte de cronograma de ações fixas da secretaria.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, por exemplo, a equipe especializada já havia desassoreado mais de 19 quilômetros. Além de seguir cronograma estabelecido pela municipalidade, os serviços de limpeza das margens dos rios são periódicos, sempre com o objetivo de evitar o acúmulo de água nos córregos.

Para realizar as ações de desassoreamento, os profissionais da Zeladoria utilizam retroescavadeiras com intenção de atingir pontos mais distantes e efetuar uma limpeza mais profunda e eficaz nos rios.

Ações de limpeza das margens dos rios são importantes para que os fluxos d’água corram sem obstruções. Dessa forma, com o córrego sem entulhos e sujeira, não há chances para que haja acúmulo de água, o que evita cheias.