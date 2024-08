ZEISS Vision lança máscara que alivia sintomas da Síndrome do Olho Seco

A ZEISS Vision, empresa alemã líder global em tecnologia no setor óptico, acaba de lançar no Brasil a ZEISS Warm Eye Mask, uma máscara descartável que promove o aquecimento suave e úmido das pálpebras, facilitando a lubrificação dos olhos. O produto, que é sucesso de vendas na Alemanha e nos EUA por sua praticidade, efetividade e efeito relaxante, alivia os sintomas da Síndrome do Olho Seco, uma condição que afeta cerca de 20% da população mundial, especialmente mulheres acima dos 40 e homens acima dos 50 anos.

As máscaras da ZEISS atingem temperatura agradável no contato com a pele, que se mantém estável, em torno de 40ºC, por até 15 minutos. A Warn Eye Mask proporciona uma sensação similar às tradicionais compressas mornas, mas com maior efetividade na produção e drenagem da secreção lipídica das glândulas.

“Esse nosso lançamento vai além da saúde, está no território do autocuidado. O suave aquecimento proporcionado pela Warm Eye Mask acalma, relaxa e estimula as glândulas dos olhos que produzem óleos naturais, ajudando a mantê-los hidratados e aliviando o desconforto da rotina diária”, relata Paula Queiroz, Diretora de Marketing da ZEISS Vision.

A Síndrome do Olho Seco é uma disfunção na qual as lágrimas não são produzidas em quantidade suficiente e a água contida nelas evapora rapidamente. A produção das lágrimas é afetada pela idade e diminui com o passar dos anos. O olho seco é mais prevalente em mulheres devido a desequilíbrios hormonais causados pelo uso de anticoncepcionais, gravidez ou menopausa; deficiências nutricionais; medicamentos e doenças autoimunes.

O uso constante de telas de computador, smartphones e tablets, a poluição e também o ar condicionado podem contribuir para deixar os olhos secos e irritados. No inverno, o ar frio e seco, além dos ambientes aquecidos artificialmente, podem agravar esse problema. Os sintomas incluem sensação de ardência, coceira, vermelhidão e o embaçamento visual.

“Além de Diretora de Marketing, sou uma das milhões de pessoas que sofrem com a Síndrome do Olho Seco. Na primeira vez em que experimentei as Warm Eye Masks, senti um alívio imediato nos olhos, além de uma sensação de relaxamento e bem-estar físico. Apelidei as máscaras de “spa dos olhos” e, junto com o nosso time, liderei o lançamento do produto no país para que mais pessoas possam ter essa experiência”, finaliza Paula.