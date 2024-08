Zeeba lança clipe de “Sentimento Raro” e faz homenagem pra noiva

Zeeba, a voz brasileira mais ouvida do mundo, está lançando o videoclipe de seu mais recente single, “Sentimento Raro”. O vídeo, que está disponível no YouTube, retrata momentos íntimos e autênticos do artista ao lado de sua noiva Heloísa, trazendo leveza e retratando uma conexão emocional.

O clipe foi filmado em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, durante uma viagem que o casal realizou. Os pombinhos alugaram uma casa na praia e passaram alguns dias registrando momentos espontâneos, refletindo a essência da música e do relacionamento.

“Foi muito legal porque a gente quis passar um pouco dessa vibe mais verdadeira, sabe? Sobre tudo que importa em momentos nossos, até mesmo porque tem algumas cenas em que eu estava atrás da câmera gravando e pedindo para ela olhar”, comenta Zeeba. Por isso, o audiovisual é uma representação pessoal e mais íntima da vida do cantor com a sua noiva. “Foi um clipe bem pessoal e importante”, acrescenta o artista.

A faixa “Sentimento Raro” foi divulgada na última semana em todas as plataformas digitais. Composta pelo artista como uma homenagem a sua noiva, o recente single reflete a essência de um amor puro e sincero. “A música fala sobre esse sentimento que vem depois da paixão, que eu chamo de raro, porque eu tive fases na minha vida, no começo da adolescência, que eu me apaixonava rápido por todo mundo. Depois veio outra fase na vida que eu falo que eu aprendi a me amar e passei a amar o outro, porque precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro”, conclui Zeeba.

O artista vem conquistando o público com sua voz única, personalidade musical e composições; e alcançando o topo das paradas e premiações com grandes sucessos. Além disso, está presente nos principais palcos e festivais no mundo, como Rock In Rio, Lollapalooza e Tomorrowland.