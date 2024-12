Zeeba inova e lança clipe em Inteligência Artificial

Zeeba lança hoje (13) o primeiro videoclipe brasileiro feito 100% em Inteligência Artificial! A música “Feel”, parceria com Avi Snow e MVCA, já vem ganhando o topo das paradas e está em alta nas plataformas digitais sendo usada até por Ricky Martin.

Dirigido por Bruno Bock do Estúdio Zero Um, o clipe foi um presente para o artista. “O Bock me convidou pra fazer um clipe 100% em IA e eu já tinha muito essa vontade. A minha ideia inicial era ter imagens minhas flutuando, voando e ele captou isso perfeitamente bem. O processo foi simples, eu fiz algumas fotos em estúdio e também algumas selfies, aí o clipe nasceu em tempo recorde. Fiquei impressionado com a qualidade e espero que vocês curtam muito!”, comenta Zeeba.

Vale ressaltar que Zeeba lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo com o hit “Hear Me Now”, segundo lista divulgada pela Billboard, e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.