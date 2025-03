Zeeba faz shows no Japão pela primeira vez e celebra conquistas em sua carreira

A voz brasileira mais ouvida, Zeeba, desembarcou pela primeira vez essa semana no outro lado do mundo, Japão, para duas apresentações super especiais. Os shows foram realizados nas cidades de Saitama e Aichi/ Toyota para o público japonês e também brasileiro.

No palco, Zeeba apresentou seu repertório repleto de sucessos, como “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, “Ocean”, “Big Jet Plane”, “Nossos Dias”, “Tudo Que Importa”, além, é claro das faixas recém-lançadas “Feel” e “Missing Home”. “Que experiência surreal! Nunca imaginei que minha música me levaria tão longe. Muito obrigado a todos que fizeram essas noites inesquecíveis!”, comenta o artista que já soma mais de 1 bilhão de plays em suas músicas e segue expandindo suas fronteiras musicais conquistando novos públicos ao longo de sua trajetória.

Vale ressaltar que Zeeba lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no exterior segundo lista divulgada pela Billboard e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.