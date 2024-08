Zeeba faz show inédito em SP nesta quinta-feira (15) na Casa Natura Musical

Nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, a Casa Natura Musical recebe o show exclusivo ‘Zeeba Sessions’ do cantor Zeeba, artista que vem encantando o público com sua voz e performance únicas.

Zeeba lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo com o hit “Hear Me Now”, segundo lista divulgada pela Billboard, e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.

Neste show que terá um formato mais intimista, o artista apresentará seus sucessos, como Ocean e Never Let Me Go, e também interpretações de músicas que foram hits em suas redes sociais, como Big Jet Plane e 7 Years, além da nova música de trabalho lançada recentemente intitulada “Sentimento Raro” que ele compôs em homenagem à sua noiva. “Estou muito feliz em retornar a São Paulo com um show super especial, intimista e repleto de novidades pra vocês. Espero todo mundo para curtir junto comigo essa noite!”, convida Zeeba.

Serviço

Zeeba Sessions

Dia 15 de agosto, quinta-feira, 21h | Abertura da Casa: 19h30

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/95779/d/265118

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 90 minutos

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo