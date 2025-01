Zeeba e Hungria lançam parceria inédita

A voz brasileira mais ouvida do mundo, Zeeba, acaba de lançar uma parceria super especial com o cantor Hungria. A faixa intitulada “Coisas da Vida” faz parte do novo álbum audiovisual do rapper chamado “Virou Verão – parte 2” e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Composta por Zeeba, Hungria e Alok, a faixa traz uma reflexão sobre a vida numa letra em português. “Nós três temos essa coisa de sempre ter ideias otimistas e essa música engloba um pouco disso. É uma música esperançosa, que fala sobre as coisas da vida, sobre ter bons pensamentos e fé. Esperamos que curtam!”, comenta Zeeba. “Satisfação de gravar com o Zeeba nesse meu projeto. Que a música traga alegria e esperança em forma de som sempre que ela tocar!”, finaliza Hungria.

Vale ressaltar que, repleto de novidades, Zeeba anunciou recentemente sua primeira turnê de shows pelo Japão para o mês de março. A “Zeeba Japan Tour 2025” promete encantar os fãs japoneses e brasileiros residentes com shows inéditos em três cidades: Saitama (7 de março), Aichi (8 de março) e Osaka (9 de março). Além disso, o artista lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo segundo lista divulgada pela Billboard, conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países; e já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.